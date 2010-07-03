В Минфине назвали условия выплаты взносов Совету Европы

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Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы нужно выработать "дорожную карту", считает замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Он подчеркнул, что до подписания документа Москва никому ничего не должна, передает РИА Новости. Представитель министерства пояснил, что сначала следует согласовать график, порядок и маршрут платежа.

По его словам, когда станет известна конкретная сумма, этот график будет составлен. "Будет ли это единовременный платеж, зависит от источников. Нам нужно найти еще источники", – заключил он.

В МИД ранее отметили, что восстановление прав российской делегации в ПАСЕ создает условия для возможного погашения задолженности перед организацией. В ведомстве также назвали этот шаг важным по урегулированию затянувшегося кризиса в отношениях.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против высказались 62, 15 воздержались.

Делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Словакии и Польши вслед за Украиной покинули сессию ПАСЕ после того, как ассамблея одобрила резолюцию о подтверждении полномочий. Позднее сообщалось, что парламентарии из Литвы и Эстонии продолжили работу в летней сессии.

Делегацию РФ лишили права голоса в 2014 году из-за ситуации с Крымом. В 2015 году ПАСЕ рассматривала восстановление полномочий, но тогда санкции лишь ужесточались. Россия отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение полномочий.