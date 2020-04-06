Песков прокомментировал сообщения о новой дате голосования по поправкам в Конституцию

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая дата проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока не определена, сообщает ТАСС.

"Новых сроков пока нет", – сказал Песков, комментируя информацию СМИ о том, что голосование может состояться в конце мая или начале июня.

Изначально голосование по обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля. Однако дату голосования было решено перенести из-за угрозы распространения коронавируса.

1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции. Закон распространяет действующую уголовную ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования.