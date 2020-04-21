Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на майские праздники
Режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на майские праздники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в этот период в Подмосковье возможен рост количества дачников. Воробьев напомнил, что, согласно данным УВД, в разные дни это от 1,5 до 2 миллионов человек, максимальная численность – от 2 до 4 миллионов.
"Поэтому мы предусмотрели и усиленные бригады скорой помощи, и все, что связано с оборотом твердых бытовых отходов, газ, электричество, канализация. Все эти бытовые вещи должны соответствовать той нагрузке, которая сегодня существует", – добавил он.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области начала работать система цифровых пропусков.
С 22 апреля ездить в общественном транспорте столичного региона можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка" или социальным картам. Пассажиры должны указать номер карты в цифровом пропуске, туда же следует вносить номера автомобилей.
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