Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 апреля, 21:55

Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на майские праздники

общество

Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на майские праздники

Режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на майские праздники, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в этот период в Подмосковье возможен рост количества дачников. Воробьев напомнил, что, согласно данным УВД, в разные дни это от 1,5 до 2 миллионов человек, максимальная численность – от 2 до 4 миллионов.

"Поэтому мы предусмотрели и усиленные бригады скорой помощи, и все, что связано с оборотом твердых бытовых отходов, газ, электричество, канализация. Все эти бытовые вещи должны соответствовать той нагрузке, которая сегодня существует", – добавил он.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области начала работать система цифровых пропусков.

С 22 апреля ездить в общественном транспорте столичного региона можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка" или социальным картам. Пассажиры должны указать номер карты в цифровом пропуске, туда же следует вносить номера автомобилей.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать