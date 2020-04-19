Получить цифровой пропуск в Подмосковье теперь можно по телефону

15:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители Московской области теперь могут получить цифровой пропуск по телефону. Для этого необходимо отправить сообщение на короткий номер 0250, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Для получения разрешения на передвижение по городу необходимо, в частности, обозначить цель поездки.
"Чтобы поехать на работу, требуется указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации, ее краткое наименование", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Уточняется, что при отправке сообщения нужно указать слово "пропуск". Все данные необходимо вводить через знак *.
При оформлении пропуска для посещения медучреждения ИНН организации отмечать не нужно. В случае выхода по другим целям они указываются и в конце прописывается адрес пункта назначения.
Накануне стало известно, что в Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом. С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Аналогичные меры ввели и в Подмосковье.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в регионе. Глава региона добавил, что в субботу, 18 апреля, прирост составил 12% по отношению к дню накануне.
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