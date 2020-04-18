В Подмосковье за последние сутки зафиксировали более 400 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Московской области за последние сутки было зафиксировано 428 случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по области.
Уточняется, что сейчас на территории Подмосковья зарегистрировано 3954 случая COVID-19. Скончались 40 человек. По данным штаба, выздоровели и выписались 162 человека.
При этом за все время было зафиксировано 967 случаев заболевания у граждан, которые не проживали постоянно и не зарегистрированы в области. Из них 495 человек из столицы, добавили представители Мособлштаба.
Ранее сообщалось, что рост зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией снижается в Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Недавно стало известно, что в Москве вводятся дополнительные меры борьбы с коронавирусом. С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области.
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