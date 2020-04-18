Губернатор Подмосковья заявил о снижении роста случаев COVID-19 в регионе

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Рост зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией снижается в Московской области. С таким заявлением в эфире телеканала "360" выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается, при том, что количество тестов мы увеличиваем", – отметил он.

Глава региона добавил, что в субботу, 18 апреля, прирост составил 12% по отношению к дню накануне.

"Вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%", – пояснил губернатор.

Воробьев также отметил, что в Подмосковье до конца апреля дополнительно создадут более 7,5 тысячи коек для инфицированных больных.

Также сообщалось, что в Подмосковье вводятся новые меры по борьбе с COVID-19. В частности, речь шла о размещении медиков в гостиницах и бесплатной транспортировки их до места работы и обратно.

Помимо этого в области начнут бесплатно выдавать лекарства гражданам с ОРВИ. Такие же меры были введены в Москве.

Изменения затронули и пропускную систему в регионе. Так, с 22 апреля на общественном транспорте можно будет ездить при условии оплаты проезда электронными средствами платежа – при помощи карты "Стрелка", "Тройка" или социальной карты. Также спецпропуск ввели для волонтеров.