Губернатор Подмосковья заявил о снижении роста случаев COVID-19 в регионе

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Рост зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией снижается в Московской области. С таким заявлением в эфире телеканала "360" выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается, при том, что количество тестов мы увеличиваем", – отметил он.
Глава региона добавил, что в субботу, 18 апреля, прирост составил 12% по отношению к дню накануне.
"Вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%", – пояснил губернатор.
Воробьев также отметил, что в Подмосковье до конца апреля дополнительно создадут более 7,5 тысячи коек для инфицированных больных.
Также сообщалось, что в Подмосковье вводятся новые меры по борьбе с COVID-19. В частности, речь шла о размещении медиков в гостиницах и бесплатной транспортировки их до места работы и обратно.
Помимо этого в области начнут бесплатно выдавать лекарства гражданам с ОРВИ. Такие же меры были введены в Москве.
Изменения затронули и пропускную систему в регионе. Так, с 22 апреля на общественном транспорте можно будет ездить при условии оплаты проезда электронными средствами платежа – при помощи карты "Стрелка", "Тройка" или социальной карты. Также спецпропуск ввели для волонтеров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: