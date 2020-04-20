Россияне высказались о переносе майских праздников

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34 процента россиян высказались за перенос майских праздников, назвав возможность отдохнуть после режима самоизоляции хорошей идеей. Об этом следует из результатов опроса Новости Mail.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Еще 30 процентов респондентов выступили за полную отмену выходных дней.

"Нашлись и те, кто не понимает, зачем нужны переносы майских праздников – такая позиция у 27 процентов", – добавляется в исследовании.

Респонденты также сообщили, на какой месяц можно было бы передвинуть майские праздники. В частности, 19 процентов проголосовали за июнь, по 14 процентов – за июль и август, 13 процентов выбрали сентябрь. Кроме того, 8 процентов высказали идею о присоединении майских праздников к январским каникулам в 2021 году.

При этом большинство опрошенных (64 процента) останутся на майские праздники дома. Еще 15 процентов планируют оформить пропуск и куда-нибудь съездить. Среди последних 45 процентов отправятся на дачу, 16 процентов уедут в деревню, а еще 15 процентов выберутся на природу.

Отмечается, что опрос был проведен в период с 14 по 16 апреля нынешнего года. В нем приняли участие 25 тысяч жителей РФ.

Ранее россияне назвали сумму для комфортного проживания в самоизоляции. Опрос был проведен сервисом Superjob. В нем приняли участие 1600 человек.