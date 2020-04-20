В Госдуме оценили идею о переносе майских праздников на лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель председателя Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев заявил, что пока рано говорить о переносе майских праздников на другое время. По его словам, сначала нужно понимать, когда закончится период самоизоляции для россиян.

Ранее более 30 процентов россиян в ходе опроса высказались за перенос майских праздников, назвав возможность отдохнуть после режима самоизоляции хорошей идеей.

"Этот вопрос стоит обсуждать в тот момент, когда мы поймем, когда закончится период самоизоляции наших граждан. Да, сейчас этот период продлен до 30 апреля во многих субъектах. Но никто не исключает, что он может продолжаться и дальше", – заявил Лебедев в беседе с Москвой 24.

Он также рассказал о том, как могут развиваться события в следующем месяце. "Если самоизоляция будет продлена еще на 2-3 недели мая, так какая разница – будут праздники или не будет их. Все равно все будут по домам сидеть. А если 30 апреля субъекты пойдут на ослабление карантина и разрешат гражданам приступить к работе, то я думаю, что перенос майских праздников будет правильным решением", – рассуждает депутат.





Игорь Лебедев зампред Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Можно эти 5-6 дней выходных засчитать людям к отпуску или перенести на лето – нужно посмотреть, что можно сделать по Трудовому кодексу. И так страна полтора месяца отдыхает – необходимо приступать людям к работе и выводить страну из экономического кризиса.

По мнению Лебедева, в случае окончания самоизоляции 30 апреля люди сами с удовольствием отправятся на рабочие места. "Граждане уже устали сидеть дома. И еще две недели майских праздников – это вообще тяжело", – заключил депутат.

По данным на 20 апреля, в России зарегистрировали еще 4 268 случаев коронавирусной инфекции. Количество заболевших в стране перевалило за 47 тысяч, при этом свыше 26 тысяч пациентов – в Москве.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончалось.

В Москве действуют беспрецедентные меры по замедлению распространения вируса. Помимо введения обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов, с 15 апреля в столице действует пропускная система для передвижений по городу и области. По словам Сергея Собянина, в Москве столичные власти смогли предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом.