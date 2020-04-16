Врач спрогнозировал пик коронавируса в РФ на июнь – июль

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Выход на пик заболеваемости коронавирусом в России возможен в июне – июле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева.

"Большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне – июле. Поэтому понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше, и, к сожалению, количество умерших также будет нарастать", – отметил врач.

Он добавил, что после преодоления пика заболеваемости рост новых случаев замедлится.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пик пандемии коронавируса в России будет пройден быстрее, если удастся остановить его передачу между людьми. Она подчеркнула, что для этого необходимо соблюдать социальную дистанцию. По ее словам, динамика эпидемии может зависеть и от массовых, решительных мер.

Академик РАН Михаил Кирпичников, в свою очередь, заявил, что пик COVID-19 в РФ придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников. Кирпичников также заявил, что мягко действовать в ситуации с коронавирусом нельзя. Жесткий метод борьбы с инфекцией в Китае доказывает, что такой расклад является наиболее действенным и оптимальным.

В то же время вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн заявил, что после пика пандемии коронавируса россиянам придется еще долгое время соблюдать меры предосторожности. Он пояснил, что полностью все ограничительные меры снимут, когда страна официально победит инфекцию.

За последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.

