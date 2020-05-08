Вузы готовы зачислить абитуриентов в короткие сроки по результатам ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские вузы готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

"Организации высшего образования готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам ЕГЭ и начать учебный год с 1 сентября", – сказали в пресс-службе.

Документы от абитуриентов будут приниматься в электронной форме. В министерстве отметили, что сейчас все университеты готовятся проводить экзамены и собеседования в дистанционном режиме.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал перенести ЕГЭ на август – сентябрь. Он отметил, что рекомендации по проведению экзаменов переданы в Минпросвещения России.

Данным вопросом уже занимается министр просвещения Сергей Кравцов. Он вместе с Роспотребнадзором будут принимать окончательное решение. Пока проведение единого госэкзамена запланировано на 8 июня.

В Рособрнадзоре, в свою очередь, отметили, что рассматривают различные сценарии проведения ЕГЭ, в том числе изучается вопрос про проведению экзаменов в августе.

