Минкульт РФ разрешил студентам творческих вузов досрочно завершить учебный год

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Министерство культуры РФ подготовило приказ, согласно которому студенты невыпускных курсов творческих вузов могут досрочно завершить учебный год. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Обеспечить возможность досрочного завершения учебного года с аттестацией обучающихся невыпускных курсов по результатам промежуточной аттестации в сроки, устанавливаемые образовательной организацией", – указано в тексте документа.

В ведомстве также разрешили перенести часть материала образовательной программы текущего учебного года на следующий. Данная возможность допускается в рамках индивидуальных учебных планов.

Ранее руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести выпускные вечера в высших учебных заведениях в онлайн-формате. Мероприятие может стать первым общим всероссийским событием подобного плана.

