Курс начальной медпомощи предложили ввести в программу вузов России

12:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести во всех вузах страны обязательный образовательный курс начальной медпомощи, передает RT.
Депутат с данным предложением обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Он объяснил, что ситуация с коронавирусной инфекцией показала необходимость создания в РФ кадрового резерва младшего медперсонала.
"Прошу вас рассмотреть возможность интеграции в образовательные программы всех высших учебных заведений России, а также колледжей обязательного курса "Начальная медицинская помощь" для обучения студентов навыкам младшего медицинского персонала", – заявил Хамзаев.
Член Общественной палаты считает, что с помощью нового курса учащиеся вузов смогут освоить специфику работы младших медсестер и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала.
В конце апреля московские коронавирусные больницы стали принимать на работу и практику студентов медицинских вузов. Помимо оклада, они получают бесплатное питание и необходимые средства защиты.
Отмечалось, что студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала, до третьего курса – как санитары. Старшекурсники имеют право помогать врачам в больницах.
Студентам-практикантам положены ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студентам на должности младшей медсестры – 115 тысяч рублей, на должности медсестры – 175 тысяч.
Студенты-медики приступили к работе в городских больницах для борьбы с COVID-19
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