Курс начальной медпомощи предложили ввести в программу вузов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести во всех вузах страны обязательный образовательный курс начальной медпомощи, передает RT.

Депутат с данным предложением обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Он объяснил, что ситуация с коронавирусной инфекцией показала необходимость создания в РФ кадрового резерва младшего медперсонала.

"Прошу вас рассмотреть возможность интеграции в образовательные программы всех высших учебных заведений России, а также колледжей обязательного курса "Начальная медицинская помощь" для обучения студентов навыкам младшего медицинского персонала", – заявил Хамзаев.

Член Общественной палаты считает, что с помощью нового курса учащиеся вузов смогут освоить специфику работы младших медсестер и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала.

В конце апреля московские коронавирусные больницы стали принимать на работу и практику студентов медицинских вузов. Помимо оклада, они получают бесплатное питание и необходимые средства защиты.

Отмечалось, что студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала, до третьего курса – как санитары. Старшекурсники имеют право помогать врачам в больницах.

Студентам-практикантам положены ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студентам на должности младшей медсестры – 115 тысяч рублей, на должности медсестры – 175 тысяч.

