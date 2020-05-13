В Минобрнауки предложили провести выпускные в вузах онлайн

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Руководитель Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил провести выпускные вечера в высших учебных заведениях в онлайн-формате. Об этом сообщили в ведомстве, как передает ТАСС.

"Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой "Россия – страна возможностей", а также с участием всех университетов провести первый всероссийский студенческий выпускной онлайн. Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но и еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы", – заявил глава ведомства.

В министерстве также подготовили распоряжение об онлайн-аттестации выпускников вузов.

"Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – указано в приказе.

Требование, предусмотренное приказом, распространяется только на те вузы, которые находятся в ведении министерства. Для иных учебных заведений оно носит рекомендательный характер.

Ранее режим дистанционного обучения в вузах России, введенный из-за ситуации с коронавирусом, продлили до 31 мая. Студентам запрещено посещать учебные корпуса.

