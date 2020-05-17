Вузы трудоустроили более 15 тыс студентов по программе Минобрнауки РФ

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К программе трудоустройства студентов, объявленной министерством науки и высшего образования РФ, уже подключились 15 тысяч обучающихся. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

"149 вузов подведомственных уже участвуют в этой программе, трудоустройство в вузах получили около 15 тысяч человек. Речь, конечно, идет о частичной занятости с учетом специфики студентов и тех знаний, которые у них есть", – рассказал Фальков.

Ранее Фальков заявил, что 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестации. По его словам, порядка 23% высших образовательных учреждений в качестве государственной аттестации выпускников решили оставить только защиту дипломов.

Фальков также предложил вузам провести выпускные вечера в онлайн-формате в первой декаде июля. Мероприятие может стать первым общим всероссийским событием подобного плана. При этом, по его словам, при улучшении обстановки может быть рассмотрен смешанный вариант.

Министерство культуры РФ на прошлой неделе подготовило приказ, который позволит студентам невыпускных курсов творческих вузов раньше закончить учебный год. Кроме того, ведомство допустило перенесение части программы текущего учебного года на следующий.