Глава Минобрнауки рассказал о ситуации с госэкзаменами в вузах

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Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамен для итоговой аттестации, остальные отказались от госэкзамена. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, порядка 23% высших образовательных учреждений в качестве государственной аттестации выпускников решили оставить только защиту дипломов. Фальков подчеркнул, что закон предусматривает такое право вузам.

При этом он не исключил, что при улучшении эпидемиологической ситуации некоторые регионы могут вернуться к традиционной сдаче экзаменов. Фальков подчеркнул, что вузы должны исходить из рекомендаций Роспотребнадзора, однако он уточнил, что в приоритете сейчас стоит дистанционный формат сдачи всех экзаменов.

"Если вдруг ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, то есть решения органов власти региональные, которые позволят вернуться в аудитории, я думаю, все с удовольствием такой возможностью воспользуются", – сказал Фальков.

Помимо этого, глава Минобрнауки добавил, что в министерстве рекомендует вузам предоставить рассрочку студентам-платникам. Он подчеркнул, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Фальков добавил, что в следующем году стоимость обучения должна сохраниться на уровне 2019 года.

Ранее Фальков предложил провести выпускные вечера в высших учебных заведениях в онлайн-формате в первой декаде июля. Мероприятие может стать первым общим всероссийским событием подобного плана.

Министерство культуры РФ на прошлой неделе подготовило приказ, который позволит студентам невыпускных курсов творческих вузов раньше закончить учебный год. Кроме того, ведомство допустило перенесение части программы текущего учебного года на следующий.