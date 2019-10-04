Лидер РПЛ влетел аутсайдеру Ла Лиги. "Эспаньол" подпортил шансы ЦСКА на плей-офф

3 октября московский ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы проиграл "Эспаньолу". Армейцы уступили клубу из Барселоны со счетом 0:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как красно-синие не смогли реабилитироваться за поражение от "Лудогорца" и стремительно теряют шансы на выход в плей-офф ЛЕ.

Фото: MAXIM SHIPENKOV/Epa/TASS

Обычно про резкий старт без каких-либо промедлений говорят – "с места в карьер". Не все знают, что вообще-то это аллюзия на движение лошади, а карьер – это самый быстрый вид ее бега. Старт ЦСКА в Лиге Европы две недели назад тоже можно было бы описать фразой "с места в карьер". Только уже в другом смысле – в значении прыжка в глубокую непроглядную бездну. Армейцы проиграли болгарскому "Лудогорцу" с неприличным счетом – 1:5. Оправдать то поражение чем-либо было сложно. Оставалось забыть как страшный сон и скакать себе дальше – галопом по Европам. Ну или хотя бы рысью.

Следующим соперником ЦСКА стал "Эспаньол" – клуб из Барселоны, вечно сидящий в тени громадного собрата из того же города, отобравшего себе даже название этого самого города. Последний раз "Эспаньол" по-настоящему гремел в еврокубках 12 лет назад. Тогда бело-синие добрались до финала Кубка УЕФА, где обидно проиграли "Севилье", закончив основное и дополнительное время вничью и уступив лишь в серии пенальти. С тех пор "Эспаньол" болтался преимущественно в шаге от вылета в Сегунду. Но пережил кризис и в этом сезоне вернулся в еврокубки. Хотя нет, про пережил кризис – это громко сказано. В групповой этап Лиги Европы-то клуб залетел, но в Ла Лиге прямо сейчас болтается на 18-й строчке из 20-ти возможных.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В таком состоянии "Эспаньол" в четверг на выезде встречался с ЦСКА. Армейцы только-только возглавили Российскую премьер-лигу, обыграв екатеринбургский "Урал". То есть расклад на бумаге очевидно был не в пользу испанской команды – лидер РПЛ против аутсайдера Ла Лиги. Но в итоге очное противостояние ЦСКА и "Эспаньола" оставило впечатление крайне грустное. Вроде бы армейцы и атаковали, вроде бы и удары достигали створа ворот, но создать стопроцентный момент и открыть счет у команды Виктора Ганчаренко никак не получалось. Хотя в первом тайме красно-синие были в полном порядке, за исключением нуля забитых голов.

А на второй тайм ЦСКА, как это было в последних матчах, решил не выходить. Видимо, это такой тактический ход тренерского штаба армейцев: "один тайм играем, второй держим в уме". Именно благодаря этой чудесной находке красно-синие пропустили пять от "Лудогорца", затем два от "Краснодара". Так же произошло и в матче с "Эспаньолом". На 52-й минуте ЦСКА оказался в шаге от пропущенного мяча – практически один на один выходил Виктор Кампусано, но Игорь Акинфеев спас армейцев. А на 64-й минуте уже не спас. Хозяева проиграли единоборство в центре поля, Матиас Варгас вырезал диагональ на У Лэя, а китайский форвард переиграл вратаря красно-синих.

В концовке ЦСКА совсем провалился и пропустил второй. Случилось это на последней добавленной минуте. Диего Лопес выбил мяч от ворот, но снаряд догнал и подхватил Хердур Магнуссон. Только исландец каким-то чудом не заметил, что рядом с ним уже снуют два игрока "Эспаньола" и скинул мяч головой на Игоря Акинфеева. Но попал прямо на ход Пабло Пьятти. Тот переиграть голкипера ЦСКА не смог, зато смог это сделать оказавшийся на добивании Виктор Кампусано, который закатил мяч в пустые ворота. Так армейцы проиграли второй матч в Лиге Европы. Теперь выйти в плей-офф – задача архисложная.

Учитывая, что ЦСКА занимает последнюю строчку в группе, ему жизненно необходимо выигрывать все оставшиеся матчи. И отбирать очки в ответных встречах у своих обидчиков – "Лудогорца" и "Эспаньола". В противном случае армейцы рискуют остаться без еврокубковой весны. И тогда скакать придется уже не по Европам, а лишь по родным просторам нашей бескрайней страны.