Львы разорвали орлов. Как "Зенит" обыграл "Бенфику" и возглавил группу в ЛЧ

2 октября петербургский "Зенит" в матче группового этапа Лиги чемпионов принимал у себя дома лиссабонскую "Бенфику". Российский клуб победил португальский со счетом 3:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это было.

Фото: Вячеслав Евдоким/ФК "Зенит"/ТАСС

На этой неделе встречались две российских команды, выступающих в ЛЧ, – "Локомотив" и "Зенит". Железнодорожники в очном противостоянии оказались сильнее, с минимальным счетом обыграв на своем поле действующих чемпионов России. Однако в Лиге чемпионов подопечных Юрия Семина ждала неудача – 0:2 от мадридского "Атлетико" и спуск с первого на третье место в группе D. Конечно, ничего удивительного: команда Диего Симеоне сейчас на серьезном ходу, и, даже при достойном сопротивлении "Локо", шансов отобрать очки у "матрасников" было крайне сложно.

У "Зенита" возможностей было больше, да и группа подобралась куда проще. Вместо "Байера", "Ювентуса" и "Атлетико" – "РБ Лейпциг", "Лион" и "Бенфика". С последними и предстояло сыграть в среду на "Крестовском". После поражения от "Локомотива" сине-бело-голубые были еще сильнее заряжены на победу, что чувствовалось с первых минут матча. Уже спустя 30 секунд футболисты "Зенита" нанесли пусть и неточный, но удар по воротам. А на второй минуте "Бенфика" уже реально могла пропустить, однако португальская оборона справилась с контратакой хозяев поля.

А вот на 21-й минуте защита "Бенфики" наоборот привезла сама себе. Рубен Диаш отдал пас на вратаря Одиссеаса Влаходимоса, голкипер португальской команды вместо выноса решил отдать передачу на Любомира Фейсу. Это оказалось чревато, потому что к тому моменту игроков "Бенфики" уже прессинговало три футболиста "Зенита". Тут же мяч у Фейсы отобрал Магомед Оздоев, отпасовал на Артема Дзюбу, а тому оставалось точно катнуть снаряд в правый угол.

Первый тайм прошел с громадным преимуществом "Зенита", но большинство голов пришлось на вторые 45 минут, когда португальцы выровняли игру и долгое время не давали хозяевам шанса для того, чтобы увеличить счет. Тем не менее такая возможность появилась у сине-бело-голубых на 70-й минуте. Все началось с отбора на половине поля "Зенита". С мячом оказался Вильмар Барриос, который выдал отличную передачу на правый фланг Вячеславу Караваеву. Тот влетел в штрафную, попытался отдать пас на Сердара Азмуна, но в подкате Рубен Диаш замкнул комбинацию за него.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

А на 78-й минуте счет стал разгромным. Магомед Оздоев сделал заброс вперед, Артем Дзюба пропустил мяч, оставив его Сердару Азмуну. На этот раз иранец организовал все без помощи защитников "Бенфики", ворвавшись в штрафную и переиграв Одиссеаса Влаходимоса. Спустя минуту Азмун забил похожий мяч, вновь оставив не у дел голкипера португальского клуба. Но рефери посчитал, что в момент взятия ворот форвард "Зенита" находился в офсайде. А на 85-й минуте один гол все же отыграла "Бенфика". Сине-бело-голубые ошиблись при выходе из обороны, мяч оказался у Рауля Де Томаса, который издалека зарядил снаряд в ближнюю девятку.

В конце игры "Зенит" немного подсел, несколько раз едва не пропустив после углового. Вернее угловых, которых только в дополнительное время "Бенфика" подала аж три штуки. Однако команда Сергея Семака выстояла и довела матч до уверенной победы, что позволило "Зениту" подняться на первую строчку в группе G. После двух матчей сине-бело-голубые имеют в своем активе четыре очка – столько же, сколько "Лион", располагающийся на втором месте, но уступающий по дополнительным показателям.

В следующем матче клубу с берегов Невы предстоит на выезде сыграть с "Лейпцигом". Немецкий клуб идет на втором месте в Бундеслиге, но пока не так уверенно показывает себя в Лиге чемпионов. В первом матче "Лейпциг" не без труда обыграл "Бенфику", а во второй встрече у себя дома уступил "Лиону". Так что "Зенит" имеет все шансы отобрать очки у команды Юлиана Нагельсманна и попытаться не только выйти из группы, но и сделать это с первой строчки.