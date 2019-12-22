Мотоциклистам посоветовали отказаться от поездок до весны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотоциклистам посоветовали отложить поездки на байках до весны несмотря на погоду, сообщает ЦОДД в Twitter.

"Каким бы теплым ни был декабрь, ездить на байках сейчас опасно. Шины плохо держат сцепление с асфальтом", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что за последний месяц в столице произошло 17 аварий с участием мотоциклов, два человека погибли, а 16 пострадали. В ЦОДД посоветовали отказаться от поездок до весны.

Ранее сообщалось, что 23 декабря может быть побит третий температурный рекорд за месяц. Синоптики прогнозируют потепление в Москве до 8 градусов.