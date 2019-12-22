Погода в понедельник в Москве побьет третий температурный рекорд за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Третий температурный рекорд будет побит в понедельник в Москве. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Отмечается, что 23 декабря станет самым теплым днем месяца.

"Температура воздуха в Москве составит 6–8 градусов тепла. До этого самая высокая температура 23 декабря была зарегистрирована в столице в 2015 году – плюс 5,9 градуса", – рассказал синоптик.

Тишковец уточнил, что предыдущие рекордные значения в этом месяце фиксировались 18 и 19 декабря.

Ранее синоптики рассказали и погоде в Новый год. Отмечается, что они рассказали о выпадении снега в столице.