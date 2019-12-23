Три человека пострадали в ДТП в Солнцеве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в аварии с участием двух машин на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло на пересечении улиц Богданова и Авиаторов. В пресс-службе городского управления ГИБДД рассказали о двух пострадавших в происшествии в столичном районе Солнцево.

На севере Москвы водитель автомобиля сбил шестилетнего ребенка. Инцидент случился во дворе дома 9 по улице Зои и Александра Космодемьянских.

На северо-западе города произошла авария с участием двух легковушек. Они столкнулись у дома 6 по Строительному проезду. Пострадал один человек.