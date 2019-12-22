Человек пострадал в ДТП с двумя легковушками на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Там рассказали, что ДТП случилось у дома 6 по Строительному проезду. На дороге столкнулись две легковушки.

В результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее три человека пострадали в ДТП в Зеленограде. Там произошло столкновение иномарки с грузовиком, что и привело к травмированию граждан.