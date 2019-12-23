Автомобиль сбил ребенка во дворе дома на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил ребенок в районе Войковский на севере столицы. Как сообщили Агентству "Москва" в ГИБДД по городу, пострадал ребенок шести лет.

Инцидент произошел во дворе дома 9 по улице Зои и Александра Космодемьянских. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Водитель авто опрашивается.

Ранее в Москве автомобиль сбил пешеходов на тротуаре. Из-за высокой скорости машина пролетела еще несколько метров и врезалась в вестибюль станции МЦК "Окружная".