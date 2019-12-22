Четверо детей и взрослый пострадали в ДТП с грузовиком в Зеленограде

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В Зеленограде произошла авария с участием грузового автомобиля и иномарки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент случился в районе дома 5 по Фирсановскому шоссе. На дороге столкнулись грузовик Renault и легковушка марки Mercedes.

"В результате ДТП пять человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", – говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ночью на Садовом кольце сгорели две легковушки. Машины загорелись из-за разлива топлива. В связи с этим было перекрыто движение по двум полосам.