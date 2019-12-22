Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

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Автобус съехал в кювет в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

Инцидент произошел на 13 километре дороги Минусинск – Белык. Отмечается, что водитель автобуса Kia Grandbird 1983 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса, они направлены на амбулаторное лечение. Всего на момент ЧП в автобусе № 549 находились 20 человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. По данным полиции, на автодороге А-260 водитель заказного автобуса, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком, двигавшимся по главной дороге. После этого автобус съехал в кювет.

