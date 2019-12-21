Человек погиб в ДТП на Калужском шоссе в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"

В ТиНАО произошло смертельное ДТП. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД России.

Инцидент случился на 23-м км Калужского шоссе в поселении Сосенское. Легковушка наехала на дорожное ограждение.

В результате происшествия один человек скончался, еще один пострадал. Известно, что его госпитализировали на вертолете.

В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.

Ранее из-за ДТП было затруднено движение в районе 14-го километра МКАД. При столкновении двух грузовиков пострадал один человек.