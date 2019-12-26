Два человека погибли в аварии с участием пяти машин в Подмосковье

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Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей на Горьковском шоссе в Подмосковье. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"На 54 километре Горьковского шоссе столкнулись пять автомобилей: две грузовых фуры и три легковых машины. В результате два человека погибли, еще один получил ранения", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что все пять транспортных средств двигались в сторону Москвы. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. О состоянии пострадавшего пока неизвестно.

В ведомстве посоветовали водителям, движущимся в направлении столицы, выбирать альтернативные пути следования. Ближайшие места объездов – съезд с шоссе в сторону Ногинска на 57-м километре дороги и в сторону Электростали на 55-м километре.

Ранее столкновение трех машин произошло на МКАД. В результате аварии пострадали два человека.

Кроме того, ДТП произошло на Новорижском шоссе. В дорожном инциденте пострадал один человек.