Два человека пострадали в аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием трех машин случилась на МКАД в районе улицы Рябиновая. Об этом сообщат Агентство "Москва", ссылаясь на информацию столичного управления ГИБДД.

"На 49 километре МКАД столкнулись три автомобиля. В результате пострадали два человека", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в районе ДТП имеются ограничения в движении по одной из полос.

О состоянии пострадавших на данный момент неизвестно. На месте работают сотрудники полиции. Уточняются все обстоятельства аварии.

Ранее ДТП произошло на Новорижском шоссе. В результате столкновения двух автомобилей пострадал один человек.