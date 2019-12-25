Две полосы Калужского шоссе в сторону Москвы перекрыты из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Авария с участием трех автомобилей произошла на Калужском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе поселения Десеновского. Источник отмечает, что в результате аварии пострадал один человек.

В настоящее время в сторону Москвы перекрыты две полосы. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Накануне два автомобиля столкнулись в Басманном районе в центре Москвы. В результате аварии пострадал один человек.

