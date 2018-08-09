Футболиста Федора Смолова лишили водительских прав на год

9 августа, 15:41
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
В Краснодаре суд лишил футболиста сборной России Федора Смолова водительских прав на год. Об этом заявил судья Андрей Прокопенко.
"Смоловым совершено административное правонарушение – оставление места ДТП его участником. Суд учел признание вины и возмещение. И решил лишить его прав на управление транспортными средствами сроком на один год", – сказал он, передает РИА Новости.
Также Смолов должен возместить городу нанесенный в результате аварии ущерб.
Смолов попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа. По данным полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на секции дорожного ограждения. Ущерб от ДТП составил 58,611 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что столичный футбольный клуб "Локомотив" подписал со Смоловым контракт.
С 2015 года 28-летний футболист выступал за "Краснодар". Ранее в СМИ появились сообщения, что клуб готов расстаться со Смоловым, но не менее чем за десять миллионов евро. В контракте спортсмена нет опции выкупа, так что футбольный клуб может назначать за него любую цену.
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