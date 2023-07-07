Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ночь на 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ночь на субботу, 8 июля, в столице может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 миллиметров осадков. Это почти 20% от месячной нормы", – говорится в сообщении.

В комплексе уточнили, что на улицах столицы дежурят бригады Мосводостока, а также добавили, что сообщить о скоплениях воды на дорогах и в дворовых проездах можно по телефону +7 (495) 657-87-03, в подземных переходах – по телефону +7 (495) 632-58-46.

Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, отметили в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о грозе, дожде и порывах ветра в ночь на субботу, 8 июля. Отмечалось, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

В Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра. Позднее его продлили до полудня 8 июля.

Желтый уровень погодной опасности продлили в столице до полудня 8 июля