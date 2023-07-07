Москвичей предупредили о грозе, дожде и порывах ветра в ночь на 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гроза, дождь, местами сильный, ливень прогнозируются синоптиками с 00:00 и до 12:00 в субботу, 8 июля, в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В ведомстве напомнили, что в непогоду нельзя укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили. На дорогах важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, подчеркнули в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространило и ГУ МЧС по Москве.

В ведомстве призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что в ночь на 8 июля температура в Москве может понизиться до 17 градусов, по области – до 14 градусов. Синоптики спрогнозировали, что местами в столичном регионе ночью пройдет ливень, в отдельных районах – гроза.

Также в Москве с вечера четверга, 6 июля, до вечера пятницы, 7 июля, объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы, града, дождя и сильного ветра. Позднее его продлили до полудня 8 июля.

Град прошел в некоторых районах Подмосковья