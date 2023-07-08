В Коломне ликвидировали подтопления на трех основных дорогах города

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Специалисты продолжают устранять последствия ливня в подмосковной Коломне, сообщил глава городского округа Александр Гречищев в своем телеграм-канале.

По его словам, они ликвидировали подтопления по трем основным дорогам города – улицам Октябрьской Революции, Девичье поле, а также у железнодорожного вокзала. При этом на улице Гагарина работы еще идут – участок затопления огородили. Власти организовали пути объезда.

Гречищев рассказал, что из-за скопления воды и работы крупногабаритной техники маршруты №13, 12, 14, 15, 17, 19 следуют с увеличенным интервалом до 30 минут, маршруты №68, 13 – с увеличенным интервалом до 20 минут. Трамваи при этом перевозят пассажиров в штатном режиме.

Глава городского округа предупредил, что, по прогнозам МЧС, непогода сохранится и в субботу. Он попросил граждан по возможности оставаться дома.

Накануне сообщалось, что все коммунальные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды, к примеру, в Коломне, Красногорске и Орехово-Зуеве.

В подмосковной Коломне женщина получила травмы в результате удара молнии. Пострадавшую доставили в местную больницу. Губернатор Московской области призвал местных жителей быть осторожнее в условиях непогоды.

Град прошел в некоторых районах Подмосковья