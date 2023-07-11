10:07Регионы
Смерч зафиксировали в 10 км от берега в Туапсе в Краснодарском крае
телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что смерч двигается в северо-восточном направлении.
Ранее Хостинский район Сочи затопило из-за сильного ливня. Потоком воды там снесло около десяти машин. О пострадавших не сообщалось.
Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение, которое продлили до 12 июля. Из-за непогоды в регионе временно не работают городские пляжи.
Режим ЧС ввели в пострадавших от обильных дождей районах Сочи
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