Смерч зафиксировали в 10 км от берега в Туапсе в Краснодарском крае

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Смерч зафиксировали в Туапсе Краснодарского края над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 километров от берега. Об этом администрация Туапсинского района написала в своем телеграм-канале

В сообщении отмечается, что смерч двигается в северо-восточном направлении.

Ранее Хостинский район Сочи затопило из-за сильного ливня. Потоком воды там снесло около десяти машин. О пострадавших не сообщалось.

Сейчас в Сочи действует штормовое предупреждение, которое продлили до 12 июля. Из-за непогоды в регионе временно не работают городские пляжи.

Режим ЧС ввели в пострадавших от обильных дождей районах Сочи