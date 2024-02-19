В Минобороны заявили об освобождении коксохимического завода в Авдеевке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Бойцы российской стороны полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, водрузив на здания предприятия флаги России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", – поделились в ведомстве.

В оборонном министерстве добавили, что группы ВСУ в настоящий момент продолжают отступление. В свою очередь, российская армия поражает укрепрайоны украинских войск, а также наносит огневое поражение артиллерией и авиацией.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что подобное решение было принято для сохранения жизни военных.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинской армии. Президент РФ, в свою очередь, поздравил российских солдат с этой важной победой.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что приказ Сырского об оставлении города был выпущен лишь спустя день после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ из Авдеевки. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что бойцы украинках войск обратились в массовое бегство, когда оставляли позиции в городе.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что украинская сторона потеряла свыше 1 500 тысячи человек во время освобождения Авдеевки ВС России. Во время наступательных действий российские войска продвинулись в городе на глубину 8,6 километра, при этом площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра, уточнили в ведомстве.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки