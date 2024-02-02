Новости регионов: мощная метель обрушилась на Норильск

На Норильск опустилась "черная пурга". Из-за сильной метели видимость ограничена. Непогода застала врасплох более тысячи пассажиров, которые ждут вылета в аэропорту. Все рейсы отменены из-за нелетных условий. Западно-Сибирская транспортная прокуратура уже проверяет, как компании перевозчиков соблюдают права застрявших в авиагавани людей.

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Красноярском крае. Там снегоход на полном ходу влетел в окно больницы. Судя по повреждениям, удар был сильный. Водитель погиб на месте. Известно, что у него не было прав. Кроме того, экспертиза показала, что за руль снегохода он сел нетрезвым.

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