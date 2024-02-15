В США предложили посадить Карлсона за положительные отзывы о Москве

Американского журналиста Такера Карлсона в США предложили посадить за госизмену, потому что он положительно отзывался о Москве.

Карлсон посетил магазины, метро и точку фастфуда. О своих впечатлениях он делился с аудиторией, публикуя ролики на YouTube. Как на это реагируют в Штатах – в эфире телеканала Москва 24.



