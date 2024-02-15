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Новости

15 февраля, 23:15

Общество

В США предложили посадить Карлсона за положительные отзывы о Москве

В США предложили посадить Карлсона за положительные отзывы о Москве

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Такера Карлсона восхитили чистота и порядок в московском метро

Американского журналиста Такера Карлсона в США предложили посадить за госизмену, потому что он положительно отзывался о Москве.

Карлсон посетил магазины, метро и точку фастфуда. О своих впечатлениях он делился с аудиторией, публикуя ролики на YouTube. Как на это реагируют в Штатах – в эфире телеканала Москва 24.

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