15 февраля, 23:15Общество
В США предложили посадить Карлсона за положительные отзывы о Москве
Американского журналиста Такера Карлсона в США предложили посадить за госизмену, потому что он положительно отзывался о Москве.
Карлсон посетил магазины, метро и точку фастфуда. О своих впечатлениях он делился с аудиторией, публикуя ролики на YouTube. Как на это реагируют в Штатах – в эфире телеканала Москва 24.
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