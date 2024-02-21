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00:36

Политика

Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ

Фото: ТАСС/AP/Matias Delacroix

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Мадуро уточнил у Лаврова точные даты президентских выборов в России.

"Я бы хотел сразу после них приехать в Москву", – заявил венесуэльский лидер.

Он также отметил, что уверен в победе Владимира Путина на грядущих выборах.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. Он отметил, что новый мир с БРИКС приходит на смену старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Новости мира: Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС

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