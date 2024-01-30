Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 05:34

Политика

Президент Венесуэлы сообщил, что в скором времени посетит Санкт-Петербург

Фото: ТАСС/EPA/Andre Coelho

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что собирается в скором времени посетить Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова венесуэльского лидера.

При этом Мадуро не уточнил точной даты визита, а также цель своей поездки.

В декабре Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие сотрудничества стран в энергетике, торговле и культурной сфере.

До этого Путин утвердил предложение российского министерства иностранных дел о подписании договора с Венесуэлой, который предполагает стратегическое партнерство и сотрудничество.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика