Президент Венесуэлы сообщил, что в скором времени посетит Санкт-Петербург

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что собирается в скором времени посетить Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова венесуэльского лидера.

При этом Мадуро не уточнил точной даты визита, а также цель своей поездки.

В декабре Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие сотрудничества стран в энергетике, торговле и культурной сфере.

До этого Путин утвердил предложение российского министерства иностранных дел о подписании договора с Венесуэлой, который предполагает стратегическое партнерство и сотрудничество.