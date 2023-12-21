Путин обсудил с Мадуро по телефону развитие сотрудничества в энергетике – Кремль

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Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие сотрудничества стран в энергетике, торговле и культурной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Также стороны подчеркнули общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств. Путин пообещал, что Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета страны.

Также Путин подтвердил приглашение Мадуро посетить Россию в следующем году. В ходе разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и условились о продолжении контактов.

Ранее Владимир Путин утвердил предложение российского министерства иностранных дел о подписании договора с Венесуэлой, который предполагает стратегическое партнерство и сотрудничество. Согласно документу, подписание договора будет считаться целесообразным и на высшем уровне.

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