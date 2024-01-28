Мурашко встретится с премьер-министром Сербии для обсуждения двустороннего сотрудничества

Фото: 123RF/quatrox

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретится с премьер-министром Сербии Аной Брнабич в ходе рабочей поездки в Белград. Политики обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Сообщается, что в воскресенье, 28 января, Мурашко прибыл в Сербию с двухдневным визитом. Министр здравоохранения России встретится с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, а также с главой Минздрава Сербии Даницей Гручич.

"На повестке дня широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества", – отметил Кузнецов.

Сообщается, что российская делегация посетит также ряд объектов здравоохранения и научных центров Сербии.

Ранее министр здравоохранения России заявил, что "болезнь Х", предупреждение о которой прозвучало на Давоском форуме, является лишь гипотетической угрозой. Однако система здравоохранения РФ готова и к ней, так как научилась быстро адаптироваться за время пандемии коронавируса.