Глава Минздрава сообщил, что врачей освободят от немедицинских обязанностей

Фото: 123RF/lenetssergey

Реализация проекта по наращиванию производительности труда поможет убрать из обязанностей врачей функции, не связанные с медицинской деятельностью, чтобы увеличить время приема пациентов. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время визита в Адыгею, передает РИА Новости.

"Не только увеличивается штатная численность, но и происходит перевод непрофильной активности медперсонала другим сотрудникам, например, колл-центрам, информационным специалистам", – отметил он.

На примере больниц Адыгеи Мурашко рассказал, что на уменьшение потери времени врачей влияет еще и внедрение информационных систем, например, сервиса "Проектный офис". По его словам, благодаря этому обеспечивается грамотная организация регистратур, маршрутов пациентов и внутреннего устройства кабинетов.

Также глава ведомства подчеркнул, что сейчас отмечается прирост среди молодых работников как амбулаторно-поликлинического звена, так и сотрудников стационаров и узкопрофильных специалистов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве получают свыше 100 тысяч человек в год. По его словам, это критически важная область современного здравоохранения.

Он напомнил, что трансплантации органов и тканей, эндопротезирование суставов конечностей и участков сосудистого русла, сложные хирургические операции и другие уникальные технологии позволяют поставить на ноги и обеспечить полноценную жизнь в случаях, когда другие методы лечения оказываются бессильны.

Врачи 200 обновленных столичных поликлиник провели более 23 млн приемов