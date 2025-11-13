ЦБ РФ распространил действие признаков мошеннических переводов на цифровой рубль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк РФ распространил действие признаков мошеннических переводов на цифровой рубль, следует из приказа, опубликованного на сайте регулятора.

Отмечается, что новый приказ вступит в силу 1 января 2026 года.

Одним из признаков действий злоумышленников станет перевод средств без добровольного согласия клиента или с согласия, которое было получено под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что ЦБ РФ добавит в перечень признаков мошеннических переводов смену номера телефона для входа в онлайн-банк.

По его словам, в соответствующий список также включат изменение характеристик телефона или использование нетипичного интернет-провайдера. Это важно для минимизирования ситуаций, когда злоумышленники заражают телефон жертвы и дистанционно управляют ее устройством.

