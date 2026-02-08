Банки ужесточили правила для клиентов, сдающих в аренду ипотечное жилье, в России. При этом организации не вправе произвольно запрещать использование собственности, однако они могут защищать свои риски.

Если аренда была оформлена нелегально, в случае изъятия жилья банком квартиросъемщики могут остаться и без жилья, и без компенсации. Для добросовестных арендаторов риски немного ниже, выселить их можно только через суд.

