Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 09:15

Общество

Банки ужесточили правила для клиентов, сдающих в аренду ипотечное жилье

Банки ужесточили правила для клиентов, сдающих в аренду ипотечное жилье

Домовые чаты в MAX станут обязательными с 1 сентября

Московские рестораны ввели повышенные депозиты за бронирование столиков к 14 февраля

В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина

"Парковочные войны" развернулись в Подмосковье

"Новости дня": газовые службы получат право перекрывать газ в проблемных квартирах

"Откройте, Давид": Тамара Глоба

Туристов предупредили о вирусе Нипах в Индии

"Новости дня": первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева представили в Москве

"Новости дня": уникальная технология появилась в Российском университете медицины

Банки ужесточили правила для клиентов, сдающих в аренду ипотечное жилье, в России. При этом организации не вправе произвольно запрещать использование собственности, однако они могут защищать свои риски.

Если аренда была оформлена нелегально, в случае изъятия жилья банком квартиросъемщики могут остаться и без жилья, и без компенсации. Для добросовестных арендаторов риски немного ниже, выселить их можно только через суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонедвижимостьвидеоДмитрий КозачинскийАнастасия Налетова

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика