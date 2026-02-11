Опрос показал, что каждый второй зумер считает ипотеку кабалой

Современная молодежь часто боится ипотеки, а каждый второй зумер считает такие кредиты кабалой. Как показал опрос, степень опасений напрямую связана с возрастом. Люди старше 29 лет часто жалеют, что не взяли ипотеку в молодости.

Эксперты поясняют, что высокие цены на недвижимость и текущие процентные ставки делают ипотеку малодоступной для молодежи с невысокими зарплатами. Однако они прогнозируют, что в будущем ставки снизятся и это может сделать кредиты на жилье более привлекательными для молодого поколения.

