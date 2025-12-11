Форма поиска по сайту

11 декабря, 08:00

Общество

Девушки в Москве начали искать мужчин с помощью QR-кода на автомобилях

Расходы на организацию свадьбы в Москве увеличатся на 15% в 2026 году

Дед Мороз привез новогоднюю елку на Соборную площадь в Москве

В России снизили возраст присяги гражданина с 18 до 14 лет

В РФ определили единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году

В России все больше мужчин стали брать отпуск по уходу за ребенком

262 ребенка родились в Москве 10 декабря

Долги по зарплатам в России выросли до 2,2 млрд рублей в конце октября

Ученые выяснили, что высокий доход защищает психику

"Утро": температура воздуха в Москве составит 3 градуса 11 декабря

Девушки в Москве начали искать мужчин с помощью QR-кодов, наклеенных на автомобили. Код ведет в телеграм-канал или соцсети. Идея пришла москвичкам Ольге и Алене после случайной встречи на трассе, которая так и не переросла в знакомство.

Эксперимент оказался успешным: ролик о нем набрал популярность в сети, а в телеграм-канал добавились более сотни потенциальных женихов. Ольга пока в поисках, а ее подруге Алене уже удалось найти спутника жизни. Специалисты напоминают, что при сканировании QR-кодов стоит проверять адресную строку, чтобы не попасть на мошеннический сайт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

