Девушки в Москве начали искать мужчин с помощью QR-кода на автомобилях

Девушки в Москве начали искать мужчин с помощью QR-кодов, наклеенных на автомобили. Код ведет в телеграм-канал или соцсети. Идея пришла москвичкам Ольге и Алене после случайной встречи на трассе, которая так и не переросла в знакомство.

Эксперимент оказался успешным: ролик о нем набрал популярность в сети, а в телеграм-канал добавились более сотни потенциальных женихов. Ольга пока в поисках, а ее подруге Алене уже удалось найти спутника жизни. Специалисты напоминают, что при сканировании QR-кодов стоит проверять адресную строку, чтобы не попасть на мошеннический сайт.

