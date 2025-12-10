Золотистая елка с копиями достопримечательностей Москвы появилась на Тверской площади

Уникальный арт-объект установили на Тверской площади в центре Москвы. Восьмиметровая золотистая елка украшена миниатюрными копиями столичных достопримечательностей: Большого театра, ВДНХ и особняков XIX века.

Как отметил руководитель мастерской Василий Зверев, каждая деталь была проработана вручную с использованием исторических чертежей и современных технологий. Эта инсталляция – часть масштабного проекта "Зима в Москве", который объединил более 400 площадок по всему городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.