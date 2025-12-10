Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 19:30

Город

Золотистая елка с копиями достопримечательностей Москвы появилась на Тверской площади

Золотистая елка с копиями достопримечательностей Москвы появилась на Тверской площади

11 декабря станет самым теплым днем недели в Москве

Движение на улицах в центре Москвы восстановили после перекрытий

Пешеход погиб в ДТП на востоке Москвы

Пассажирам рассказали, как можно оплатить проезд в столичном метро

Новогоднюю ель провезут на Соборную площадь через Спасские ворота

Снег в Москве сменится дождем 11 декабря

ДТП произошло на МСД в районе проезда Серебрякова

Выставка о письменной культуре народов России открылась в Еврейском музее

Новогоднюю елку привезут в Кремль на автопоезде 10 декабря

Уникальный арт-объект установили на Тверской площади в центре Москвы. Восьмиметровая золотистая елка украшена миниатюрными копиями столичных достопримечательностей: Большого театра, ВДНХ и особняков XIX века.

Как отметил руководитель мастерской Василий Зверев, каждая деталь была проработана вручную с использованием исторических чертежей и современных технологий. Эта инсталляция – часть масштабного проекта "Зима в Москве", который объединил более 400 площадок по всему городу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоАлексей ЛазаренкоЕлена Поляница

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика