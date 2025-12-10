Новое пространство проекта "Зима в Москве" открыли у Московского дворца пионеров

В столице открылась новая праздничная площадка. Пространство у Московского дворца пионеров на Воробьевых горах станет одной из главных локаций фестиваля "Зима в Москве". Как рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова, гостей здесь ежедневно будут ждать световые шоу, инсталляции и 3D-мэппинг.

В программе также лыжная трасса. Впервые в рамках фестиваля заработает ресторан, где студенты московских колледжей под руководством профессионалов будут готовить авторские блюда. Центральным элементом площадки станет костер, который соединит историю Дворца пионеров с современной городской культурой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.