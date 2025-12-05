Форма поиска по сайту

05 декабря, 05:55

Город

"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме № 4 на улице Паперника

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 6 декабря

Интервалы движения поездов МЦД-2 увеличат 6 декабря

В Москве скорректируют 16 маршрутов электробусов

Десятки уток вышли на газоны и пешеходные дорожки в одном из парков Москвы

Москвичам рассказали, на какие бесплатные тренировки можно сходить в столице 5 декабря

В прокуратуре прокомментировали инцидент с отравлением химикатами в жилом доме в Москве

Стоимость патента для таксистов вырастет в Москве с 2026 года

Более 4 тыс объектов зимнего отдыха подготовили для жителей Москвы

Москвичи и туристы могут прогуляться по маршруту "Сердце столицы"

Капитальный ремонт провели в доме № 4 на улице Паперника. В здании не просто отремонтировали трубы и наладили отопление, его сделали цветным и заметным. Из серого неприметного оно преобразилось в ярко-оранжевое с белыми вставками.

Кроме того, новые двери в подъезд сделали со стеклом. Теперь жители могут видеть, что происходит на улице и кто стоит на пороге. Для мам с детьми это было важным вопросом, с которым справились специалисты.

Подробнее – в программе "Новости дня".

