"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме № 4 на улице Паперника

Капитальный ремонт провели в доме № 4 на улице Паперника. В здании не просто отремонтировали трубы и наладили отопление, его сделали цветным и заметным. Из серого неприметного оно преобразилось в ярко-оранжевое с белыми вставками.

Кроме того, новые двери в подъезд сделали со стеклом. Теперь жители могут видеть, что происходит на улице и кто стоит на пороге. Для мам с детьми это было важным вопросом, с которым справились специалисты.

Подробнее – в программе "Новости дня".