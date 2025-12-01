Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 09:00

Город

"Новости дня": капитальный ремонт завершили в доме на Живописной улице в Москве

"Новости дня": капитальный ремонт завершили в доме на Живописной улице в Москве

Ораторию "Иуда Маккавей" исполнили к 65-летию Рудина

Жители столицы прислали свои кадры поздравлений с Днем матери

В Москве на Красной площади открылся ГУМ-каток

Температура воздуха до 5 градусов ожидается 1 декабря в Москве

Показы спектакля-мюзикла "Снежная королева" начались в Москве

ГУМ-каток откроется в Москве в 20-й раз

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 ноября

Зрителей Москвы 24 призвали поделиться кадрами с мамами

В Москве начались показы спектакля-мюзикла "Снежная королева"

Капитальный ремонт завершился в доме на Живописной улице, который был построен более 50 лет назад. Особое внимание уделили фасаду: вместо устаревшей керамической плитки здание покрыли современной штукатуркой и окрасили в яркие цвета.

Жители остались довольны скоростью и качеством работ. Благодаря герметизации межпанельных швов квартиры стали теплее, а также были заменены инженерные системы, обновлен цоколь и отливы. Это сделало облик дома не только более эстетичным, но и повысило его прочность и комфорт для проживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика