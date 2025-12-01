"Новости дня": капитальный ремонт завершили в доме на Живописной улице в Москве

Капитальный ремонт завершился в доме на Живописной улице, который был построен более 50 лет назад. Особое внимание уделили фасаду: вместо устаревшей керамической плитки здание покрыли современной штукатуркой и окрасили в яркие цвета.

Жители остались довольны скоростью и качеством работ. Благодаря герметизации межпанельных швов квартиры стали теплее, а также были заменены инженерные системы, обновлен цоколь и отливы. Это сделало облик дома не только более эстетичным, но и повысило его прочность и комфорт для проживания.

