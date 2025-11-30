Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве до утра 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует до 09:00 1 декабря. Согласно прогнозу, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров. Преимущественно погодная опасность будет актуальна для ТиНАО.

Ранее о сильном тумане в столичном регионе предупредили в МЧС. Поэтому автомобилистам рекомендовано снижать скорость на дорогах и увеличить дистанцию. Также следует избегать внезапных маневров, обгонов, опережений.

Кроме того, граждан призвали не оставлять детей без присмотра при неблагоприятных погодных условиях. При необходимости можно позвонить по телефонам 101 или 112.

